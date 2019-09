Guilmi, una quercia secolare cade sulla linea elettrica

Una quercia secolare è caduta durante la notte abbattendo due sostegni in cemento nella linea elettrica principale in media tensione 2kw "Contrada Baselice" che alimenta i comuni di Guilmi e Montazzoli. L'enorme albero, inserito nell'elenco delle piante secolari protette dal Corpo forestale dello Stato e che si trova in località "Matritano" non lontano dal centro abitato, è caduto probabilmente a causa del vento.

L'erogazione della corrente fortunatamente non si è interrotta, ma il cavo che attraversa la strada sovrastante si è pericolosamente abbassato. Il Centro Operativo Comunale di Guilmi – aperto nei giorni scorsi in previsione dell'ondata di maltempo – ha contattato la stazione dei carabinieri forestali di Gissi, che ha predisposto la documentazione necessaria per la rimozione della quercia caduta, e l'Enel che ora dovrà mettere in sicurezza la linea.

Il Comune di Guilmi si dice "amareggiato per la perdita della quercia secolare che era ormai entrata a far parte del patrimonio storico-naturalistico di tutto il territorio".