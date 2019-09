Ghiaccio, pronto soccorso pieno di persone cadute. Sulle strade in azione spargisale

Spargisale in azione di nuovo a Vasto durante e dopo la nuova nevicata di oggi pomeriggio per evitare che si formino lastre di ghiaccio sulle strade col conseguente rischio di incidenti.

Ma molti marciapiedi rimangono scivolosi e il calare delle temperature rende ancora insidiosi anche quelli che il sole di oggi o le squadre di operai comunali e volontari avevano liberato in giornata.

Il rischio di cadere è sempre in agguato. Pieno il pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina.

"Numerose persone, più del solito, come è normale che sia in situazioni come queste, sono giunte in pronto soccorso a causa di eventi traumatici che hanno interessato caviglie, femori e mani", racconta il primario, Augusto Sardellone. "Alcuni pazienti sono stati medicati, altri trasferiti nei reparti. Il caso più grave è quello di un uomo" di 69 anni caduto in piazzale Histonium "che è stato poi trasferito a Pescara con l'elisoccorso. Ma, in quest'ultimo caso, non era chiaro, al momento del suo arrivo in pronto soccorso, se la caduta fosse stata provocata dal ghiaccio o da una causa diversa".