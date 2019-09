A San Salvo niente ghiaccio: domani si torna a scuola

Si torna regolarmente in classe domani a San Salvo e in gran parte dei comuni del Vastese (a Vasto, invece, scuole chiuse), compresi quelli montani. "Non ci sono nuovi bollettini meteo della Protezione Civile della Regione Abruzzo – spiega il Comune di San Salvo che annunciano peggioramenti del tempo per le prossime ore. Le strade sono pulite e percorribili e quindi non ci sono le condizioni per emettere nuove ordinanze di chiusura per le scuole. Seguiranno aggiornamenti in caso di bollettini meteo peggiorativi. Pertanto domani ci sarà il ritorno regolare in classe. Il sindaco Tiziana Magnacca ringrazia quanti, dal personale comunale ai gruppi di Protezione Civile, si sono adoperati in questi giorni, dopo l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC) nel garantire la viabilità nella nostra città. E lo faranno anche questa notte continuando a pulire le strade di accesso alle scuole con lo spargimento di sale. Nelle aule gli impianti di riscaldamento saranno accesi un’ora prima".

AGGIORNAMENTO: dopo le nuove precipitazioni, il sindaco ha emesso l'ordinanza di chiusura per il giorno 20 febbraio [LEGGI].