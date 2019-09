Sicurezza, Parisi (Italia agli Italiani): "Vasto come la Siria"

"Vasto somiglia alla Siria". E' la provocazione di Antonio Parisi, candidato alla Camera dei deputati nella lista Italia agli Italiani, per tornare a sollevare il problema sicurezza in città.

"Come la Siria viene tutti i giorni bombardata in una guerra che miete centinaia di vittime, anche Vasto viene bombardata dalla deliquenza, che ha commesso decine di furti e rapine dall'inizio del 2018. Gli ultimi due episodi si sono verificati nella giornata di ieri, quando la banda dei finestrini è tornata a colpire un'altra utilitaria per derubare i proprietari che, come le prcedenti vittime, avevano appena fatto la spesa, e un incendio, che si presume di origine dolosa, è scoppiato nelle pertinenze della pensione La Bitta di Vasto Marina. Cosa fa il sindaco - chiede Parisi - per rendere sicure le attività commerciali e i cittadini, che sono sempre più preoccupati dei loro figli? Mi sono candidato con Italia agli Italiani per garantire il mio impegno nel dare sicurezza alla città".