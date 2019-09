Scuole chiuse a San Salvo per la giornata di oggi

Anche a San Salvo, come nella gran parte dei comuni del territorio, le scuole resteranno chiuse per la giornata di oggi, 26 febbraio.

Il sindaco Tiziana Magnacca questa mattina ha emesso l'ordinanza. "Per la giornata di oggi – scrive il primo cittadino – è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in attesa di nuovi bollettini meteo da parte della Protezione civile. Le previsioni sono a 12 ore e quindi abbastanza mutevoli. Da ieri sera si è provveduto allo spargimento di sale sulle strade che ha impedito la formazione del ghiaccio. Abbiamo disposto di ripetere anche stamane la medesima operazione. Per ora non ci sono le condizioni per far passare i mezzi spazzaneve che interverranno appena ci sarà necessità. È stata, altresì, disposta la chiusura del cimitero. Per qualunque urgenza vi prego di chiamare la polizia municipale. In ogni caso io resto a vostra disposizione via internet e via telefono".

Le scuole chiuse nel Vastese.