Neve nell’entroterra, pochi i disagi finora. Scuole chiuse anche domani in diversi comuni

Pochi i disagi registrati finora nel territorio vastese a causa della neve che sta continuano a scendere copiosa nei vari comuni. Situazione ben diversa finora rispetto a quella dell'anno scorso che fece registrare black out, viabilità al collasso e servizio idrico a singhiozzo. Da segnalare, per ora, a Furci la chiusura della strada di collegamento con la fondovalle Treste per la presenza di ghiaccio e un'auto uscita fuori strada a Pollutri senza particolari conseguenze per il guidatore.

In vista del perdurare della perturbazione, alcuni sindaci hanno già firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di domani martedì 27 febbraio. L'elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani:

- Carunchio

- Casalanguida

- Castiglione Messer Marino

- Celenza sul Trigno

- Cupello

- Fresagrandinaria

- Furci

- Gissi

- Guilmi

- Lentella

- Pollutri

- San Buono

- San Salvo

- Scerni

- Vasto

In aggiornamento