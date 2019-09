Luce e gas, la professionalità di Altieri Service per il nuovo Energy Point a Vasto

Esa Energie è arrivata a Vasto con un nuovo Energy Point in via Platone, 68. La professionalità e l'esperienza del gruppo Altieri Service, una solida realtà nel territorio, ora sono a servizio dei cittadini nell'ambito della fornitura di luce e gas con l'unica azienda interamente abruzzese. L'offerta luce e gas di Esa è pensata per soddisfare le esigenze dei nostri clienti ogni giorno. Vicini a tante famiglie sul territorio attraverso un servizio personalizzato e su misura che offre la possibilità di avere un unico gestore per la propria energia.

Sono Massimo Di Clemente, responsabile commerciale di Esa Energie, e Cesare Altieri, dell'Esa Energy Point di Vasto, a raccontare com'è nata questa importante sinergia per offrire un servizio nel settore di luce e gas a tutti i cittadini del territorio.

Esa Energy Point

Via Platone, 68 - Vasto

tel 087359297

vasto@esaenergie.eu