Torna il campionato di Terza categoria: Casalanguida ok, Montalfano esagerato

Dopo un – quasi – mese dedicato alla coppa provinciale, è tornata sono tornate in campo oggi le squadre del campionato di Terza categoria per la seconda giornata di ritorno. Torrebruna e Carpineto Guilmi solo per poco perché la loro partita è stata sospesa per neve sul risultato di 2 a 0 per i padroni di casa (doppietta Lella su rigore).

La testa della classifica è ormai di proprietà del Casalanguida che continua a mietere vittime. L'ultima è stata il Real Cupello nel posticipo delle 18. Una doppietta di Di Marco consente ai biancazzurri di portare a casa i tre punti e salire a quota 33. Per i padroni di casa in gol Scardigno: 1 a 2 il finale.

Al secondo posto sale il Vasto United che approfitta del turno di riposo del Furci. Nel derby vastese contro l'Atletico basta una rete di Massari a regalare la vittoria alla truppa di mister De Ninis: 1 a 0.

La New Robur nell'anticipo delle 11 perde a Scerni contro il Real San Giacomo per 2 a 1. Per i padroni di casa va a segno uno scatenato Smiles che sigla la doppietta personale (uno su calcio di punizione), gli ospiti accorciano con Bellisario. Per la squadra di Castiglione Messer Marino però la notizia peggiore è quella dell'infortunio rivelatosi più grave del previsto del bomber Davide Magnacca: per lui stagione finita (6 le reti messe a segno).

Il Montalfano esagera contro il fanalino di coda Pollutri: 7 a 1. Una festa del gol alla quale partecipano Paolo Griguoli (tripletta), Rocco Colombaro (doppietta), Simone D'Alberto e Borrelli. Per la formazione gialloverde i play off non sono un miraggio. Il gol della bandiera per il Pollutri l'ha messo a segno Giuseppe Frasca.

Si fa interessante la sfida nella classifica marcatori: in testa c'è Micle (Furci) con 14 reti, seguito da Di Marco (Casalanguida) con 12 e Rocco Colombaro (Montalfano) a 10 che scalza momentaneamente Basso Colonna (Vasto United).

LA 2ª GIORNATA DI RITORNO

Torrebruna - Carpineto Guilmi sosp.

Real Cupello - Casalanguida 1-2 (ore 18)

Real San Giacomo - New Robur 2-1 (ore 11)

Montalfano - Pollutri 7-1

Atletico Vasto - Vasto United 0-1

Riposa Furci

LA CLASSIFICA

Casalanguida 33



Vasto United 22

Furci 21

New Robur 19

Real San Giacomo 17



Torrebruna 16*

Montalfano 16

Real Cupello 15

Carpineto Guilmi 11*

Atletico Vasto 8

Pollutri 1

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Carpineto Guilmi - Furci

Casalanguida - Montalfano

New Robur - Pollutri

Vasto United - Real San Giacomo

Atletico Vasto - Torrebruna

Riposa Real Cupello

LA CLASSIFICA MARCATORI