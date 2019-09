Super Real Casale in Seconda categoria, l’Odorisiana a -1 dalla vetta

Il Real Casale continua a mietere vittime eccellenti: alla 7ª giornata è la volta della capolista Palena, schiantata in casa per 4 a 1. Un'autorete, Marchioli, Dell'Osa e Di Biase consentono ai giallorossi di superare nettamente la squadra che fino a poco tempo fa aveva monopolizzato la testa della classifica.

Del risultato di Casalbordino ne approfitta l'Odorisiana che vince 3 a 1 sul difficile campo di Carunchio e si porta a una sola lunghezza dalla vetta. Della Penna firma una doppietta (un rigore) e l'ex Mario Turdò, Luca Barisano, segna la terza rete; i padroni di casa avevano pareggiato con il solito Buba Baldeh. Il Carunchio termina in 9 uomini per le espulsioni (entrambe nella seconda frazione di gioco) di Pierluigi Serafini e Mario Marianacci.

Il Gissi per la seconda domenica consecutiva non gioca a causa delle condizioni meteo; nella partita odierna avrebbe dovuto affrontare la Virtus Tufillo. Per lo stesso motivo non si gioca neanche Dinamo Roccaspinalveti - Villa S. Maria.

Il San Buono trova la vittoria casalinga contro la Dinamo Roccaspinalveti grazie alla rete di D'Amelio e raggiunge quota 25.

LA 7ª GIORNATA

Carunchio - Odorisiana 1-3

Dinamo Roccaspinalveti - Villa S.Maria rinv.

Quadri - Di Santo Dionisio 0-1

Real Casale - Palena 4-1

San Buono - Atletico Roccascalegna 1-0

Virtus Tufillo - Gissi rinv.

Riposano Sansalvese e Civitellese

LA CLASSIFICA

Palena 51



Odorisiana 50

Real Casale 40*

Di Santo Dionisio 38

Gissi 33**



Sansalvese 25

San Buono 25

Carunchio 23

Quadri 23

Dinamo Roccaspinalveti 15*

Atletico Roccascalegna 15



Virtus Tufillo 10*

Villa S. Maria 10*



Civitellese 5

** due partite in meno

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Atletico Roccascalegna - Sansalvese

Civitellese - Dinamo Roccaspinalveti

Gissi - Carunchio

Odorisiana - Quadri

Palena - Virtus Tufillo

Villa S. Maria - San Buono

Riposano Real Casale e Di Santo Dionisio