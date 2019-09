Scuole: la lista di quelle che resteranno chiuse nell’entroterra

Situazione per ora meno grave del previsto nell'entroterra. La gran parte dei sindaci di Medio e Alto Vastese non ritiene ci siano le condizioni per disporre la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 26 febbraio.

La situazione è in aggiornamento. I sindaci in base alle condizioni meteo delle prossime ore decideranno se emettere le ordinanze apposite.

LE SCUOLE CHIUSE NEL VASTESE

- Carunchio

- Casalanguida

- Casalbordino

- Castiglione Messer Marino (sospensione attività didattiche)

- Celenza sul Trigno

- Cupello

- Fresagrandinaria

- Furci

- Gissi

- Guilmi (26 e 27 febbraio)

- Lentella

- Liscia

- Montenero di Bisaccia

- Monteodorisio

- Palmoli

- Pollutri (sospensione attività didattiche)

- Roccaspinalveti

- Scerni

- Torrebruna

- Vasto

In aggiornamento