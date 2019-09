Miriam Di Iorio trionfa nei 200 metri ed è campionessa italiana master indoor

Continua a raccogliere successi Miriam Di Iorio, atleta vastese tesserata per l'Aterno Pescara, pluripremiata a livello master. Oggi, al Palaindoor di Ancona, ancora una volta è stata la più veloce di tutte le sue avversarie nei 200 metri categoria SF50.



Miriam Di Iorio, scesa in pista nella quarta serie di gara, ha tagliato il traguardo in 27.85, battendo Alessandra Grasso, della Trieste Atletica (28.53), e Marta Roccamo, dell'Atletica Villafranca (28.94).

Grande soddisfazione per l'atleta vastese che si laurea nuovamente Campionessa italiana. "Sono contentissima per questo risultato, arrivato nonostante la forma fisica non fosse al top", ha commentato la Di Iorio al termine della gara. Ora, con rinnovato entusiasmo, potrà prepararsi per i prossimi appuntamenti in cui sarà certamente protagonista.