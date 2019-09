La Vastese in campo con la Vis Pesaro per cercare di invertire la rotta

Basterà la perturbazione meteo in arrivo per spazzare via le nubi in casa della Vastese? È quello che si augurano i tifosi che oggi, sfidando il gelo, saranno sugli spalti dell'Aragona per assistere alla sfida con la Vis Pesaro (calcio d'inizio alle 14.30). Per la squadra di mister Gianluca Colavitto questo 2018 è da incubo, con sei sconfitte ed appena una vittoria conquistata con il Pineto. Le posizioni in classifica stanno lentamente scalando, ora i biancorossi sono quinti, e solo il cospiscuo bottino di punti conquistato in un girone d'andata sopra le righe evitano ai biancorossi di rischiare di essere risucchiati nella zona calda.

C'è però bisogno di invertire la rotta, cercare di conquistare una vittoria che faccia tornare alto il morale di Fiore e compagni. Non sarà però semplice farlo oggi visto che la Vis Pesaro arriva a Vasto con l'obiettivo di continuare nella sua marcia vincente per tentare di ricucire ulteriormente il distacco dalla capolista Matelica. Ci vorranno tanta attenzione in fase difensiva e, soprattutto, tanta concentrazione per tutti i novanta minuti per cercare di dare una svolta a questo girone di ritorno.



La 25ª giornata

Campobasso - Castelfidardo

Avezzano - Fabriano Cerreto

L'Aquila - Francavilla

Pineto - Monticelli

San Marino - Nerostellati rinviata

Recanatese - Olympia Agnonese

Jesina - San Nicolò

Matelica - Sangiustese

Vastese - Vis Pesaro - ore 14.30

La classifica: 57 Matelica; 53 Vis Pesaro; 42 Avezzano; 41 Castelfidardo; 40 Vastese; 38 San Marino; 37 Francavilla, L'Aquila; 35 Sangiustese, Campobasso; 34 Pineto; 25 Jesina, San Nicolò; 24 Recanatese; 23 Olympia Agnonese; 18 Monticelli; 17 Fabriano Cerreto; 6 Nerostellati