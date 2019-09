L’Audax Palmoli torna con tre punti dalla trasferta di Pescara

Angelica Di Ninni, Morena Bolognese e Cristina Calvano: sono state loro oggi a timbrare il tabellino delle marcatrici nella gelida trasferta dell'Audax Palmoli a Pescara contro l'Aeternum. 5 a 0 il finale per le Panthers con la bomber Di Ninni protagonista con una tripletta.

La formazione di mister Buda si conferma in forma e pronta al primo degli appuntamenti clou di questa stagione, la finale di coppa del prossimo 11 marzo. In campionato il primato resiste. Il Real Bellante (l'altra finalista di Coppa) non ha giocato a causa della neve; stesso discorso per Aquilana - Ripalimosani.

Domenica prossima a Palmoli arriverà l'Intrepida Ortona, poi sarà tempo di vendicare la sconfitta nella finale dell'anno scorso.

LA 3ª GIORNATA DI RITORNO

Aeternum - Audax Palmoli 0-5

Giulianova - Chieti 3-1

Nerostellati - Real Bellante rinv.

Aquilana - Ripalimosani rinv.

Intrepida Ortona - Stella Nascentetrivento 4-1

Riposa Lions Villa

LA CLASSIFICA

Audax Palmoli 34

Real Bellante 30*

Intrepida Ortona 22

Aeternum 18

Ripalimosani 18*

Aquilana 12*

Stella Nascentetrivento 12

Giulianova 11

Lions Villa 3

Nerostellati 0*

Chieti 0

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Chieti - Aeternum

Stella Nascentetrivento - Aquilana

Lions Villa - Giulianova

Audax Palmoli - Intrepida Ortona

Ripalimosani - Nerostellati

Riposa Real Bellante