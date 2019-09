Il Cupello fermato dal Miglianico in casa, sconfitta esterna per il San Salvo

Il Miglianico blocca in casa il Cupello inchiodandolo sul risultato di 1 a 1. I rossoblù erano andati in vantaggio al 20' con Benedetti, ma dieci minuti dopo, Marfisi sigla il pareggio ospite. Il risultato non cambierà fino alla fine. Per la truppa di mister Carlucci salgono a 5 i punti sopra la zona play out.

Non riesce invece l'impresa al San Salvo che rimedia una sconfitta per 4-2 sul campo del Martinsicuro. Il tecnico Gelsi deve rinunciare allo squalificato Mame Seye e all'infortunato Arciprete e schiera dal primo minuto Luongo e Molino.

Malgrado il risultato finale la partita si era messa bene per il San Salvo che dopo 3' è passato in vantaggio con Molino che entra in area e con un tiro insacca alla destra del portiere. Dieci minuti dopo ci pensa De Cesaris a ristabilire la parità con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. I locali fanno male con le ripartenze e al 27' Maio firma il 2-1. La partita è giocata a viso aperto ma al 33' ancora Maio trafigge Cialdini per il 3-1. Nei minuti successivi il palo salva il San Salvo mentre nel finale i biancazzurri si rendono pericolosi con un calcio piazzato.

Nella ripresa l'andamento del match non cambia il San Salvo sfiora il gol ma al 59' uno scatenato Maio realizza la sua tripletta personale fissando il risultato sul 4-1. Al 67' Polisena con un tiro dai 15 metri firma il definitivo 4-2.

"La squadra ha giocato bene – afferma il tecnico Gelsi – ma abbiamo commesso troppi errori difensivi individuali. Sapevamo di avere di fronte una squadra forte ma siamo riusciti comunque a creare 7 palle gol. I singoli, come ad esempio Maio, hanno fatto la differenza. Dobbiamo ripartire dalle cose di buono che abbiamo fatto oggi".

Nel prossimo turno la troupe biancazzurra riceverà l'Alba Adriatica, il Cupello andrà in trasferta a Capistrello.

LA 27ª GIORNATA

Acquaesapone - Capistrello 2-2

Cupello - Miglianico 1-1

Martinsicuro - San Salvo 4-2

Montorio - Penne rinv.

Paterno - Spoltore rinv.

Real Giulianova - Chieti 2-1

River Chieti - Alba Adriatica 2-2

Sambuceto - Renato Curi 1-3

Torrese - Amiternina 2-0

LA CLASSIFICA

Real Giulianova 62



Martinsicuro 52

Chieti 51

Paterno 47

Spoltore 42



Torrese 41

Alba Adriatica 40

Renato Curi 39

Capistrello 38

Sambuceto 35

Acquaesapone 33

Penne 32

Cupello 30



Montorio 25

Amiternina 25

Miglianico 21

River Chieti 21



San Salvo 18

LA PROSSIMA GIORNATA

San Salvo - Alba Adriatica

Capistrello - Cupello

Miglianico - Montorio

Renato Curi Angolana - Paterno

Martinsicuro - Real Giulianova

Spoltore - River Chieti

Amiternina - Sambuceto

Torrese - Penne

Chieti - Acquaesapone