Colpo esterno della San Gabriele che vince in casa della Dannunziana

La vittoria di una settimana fa sembra aver spazzato via il momento difficile della MadoGas San Gabriele che ieri, nella 17ª giornata del campionato di serie C, ha conquistato un prezioso successo in casa della Dannunziana. Per le vastesi quello di Pescara è stato un match in salita ma che, alla fine, ha avuto un esito assolutamente positivo permettendo così alla squadra di Peppe Del Fra di guadagnare tre punti in classifica.

Dopo aver perso il primo set 25-21 la San Gabriele è andata sotto nel secondo parziale per 13-5. L'ingresso in campo di Roberta Mileno e la crescita di tutte le giocatrici in campo ha però permesso alla squadra vastese di ribaltare il punteggio e andare a conquistare il set con il punteggio di 25-21. A quel punto è cambiata l'inerzia della partita, con Russo (anche oggi autrice di un'ottima prova) e compagne che sono riuscite a far loro anche il terzo set, ancora con il punteggio di 25-21, e poi l'ultimo e decisivo parziale chiuso senza troppi affanni sul 25-18.

"Sono felicissimo di questa vittoria - dichiara Del Fra a fine partita - perché ottenuta in condizioni di emergenza, contro una squadra che aveva bisogno assoluto di fare punti. Sono contento per le prestazioni di alcune atlete che hanno sostituito in maniera egregia le assenti ma anche perché per molti tratti si è vista una vera squadra, combattiva, determinata e unita per ottenere la vittoria. Questa partita, oltre ai tre importantissimi punti, mi riconsegna tante nuove certezze, che saranno molto utili nel prosieguo della stagione".

Con questa vittoria la MadoGas San Gabriele porta a sette le lunghezze di vantaggio sulla zona playout e contiene il distacco dal terzetto Nereto-Lanciano-Termoli che precede in classifica. Domenica prossima la squadra di Peppe Del Fra ospiterà il Cus L'Aquila, formazione che lotta nelle posizioni di vertice ma che le vastesi affronteranno con l'entusiasmo per le due vittorie consecutive conquistate e la voglia di continuare con la striscia positiva.