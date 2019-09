Ufficio elettorale di Vasto, gli orari di apertura in vista del 4 marzo

In occasione delle prossime consultazioni elettorali in programma il 4 marzo 2018, gli elettori sono invitati a verificare per tempo di essere in possesso della tessera elettorale e che al suo interno vi siano ancora spazi vuoti disponibili per l’apposizione del timbro del seggio attestante l’avvenuta espressione del voto.

In caso di esaurimento degli spazi disponibili, ovvero in caso di deterioramento, smarrimento o furto della tessera elettorale, il rilascio del relativo duplicato può essere richiesto all’Ufficio Elettorale del Comune di Vasto che osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30

martedì e giovedì pomeriggio: dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Inoltre, nel giorno del voto e nei due giorni precedenti l'Ufficio rimarrà aperto al pubblico:

- venerdì 2 marzo e sabato 3 marzo 2018: dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

- domenica 4 marzo 2018, per tutta la durata delle operazioni di voto, ossia dalle ore 7.00 alle ore 23.00.