Provinciale senza strisce, con la nebbia auto finisce fuori strada e si ribalta

Se l'è cavata con un grande spavento ma fortunatamente senza conseguenze fisiche l'automobilista che ieri notte è finito fuori strada lungo la provinciale tra Schiavi d'Abruzzo e i Templi Italici. Come riferisce il collega Francesco Bottone sull'Eco dell'Alto Molise [LEGGI], a provocare la perdita di orientamento per l'automobilista è stata l'assenza di segnaletica orizzontale sulla strada provinciale che, con la fitta nebbia scesa ieri sera sull'alto Vastese, impediva di circolare in condizioni di sicurezza vista la mancanza di punti di riferimento.

Dopo lo sbandamento, l'auto è finita nella scarpata a lato strada, ribaltandosi più volte e terminando la sua corsa tra i campi. L'uomo è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo riportando solo qualche contusione . Nei mesi scorsi un incidente simile aveva coinvolto una donna, sulla provinciale tra Schiavi e Castiglione, anche in questo caso per l'assenza di segnaletica a terra. Per questo i cittadini del territorio chiedono alla Provincia di Chieti di ripristinare le condizioni minime di circolazione provvedendo a realizzare le strisce che delimitano le corsie.

Nel video il collega Francesco Bottone descrive la dinamica dell'incidente e la situazione in cui versano le strade provinciali dell'alto Vastese.