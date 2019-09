Il Futsal Vasto in rimonta fa suo il derby con l’Eurogames Cupello

È il gol di Umberto Di Donato a metà della ripresa a permettere al Futsal Vasto di aggiudicarsi la vittoria in casa dell'Eurogames Cupello nel derby della 18ª giornata del campionato di serie C2. Ma per i biancorossi di mister Rossi conquistare la vittoria per 5-4 non è stato semplice in casa degli orange che hanno dimostrato anche oggi di non meritare l'ultimo posto in classifica.

Al pronti-via subito avanti i padroni di casa grazie ad un buon inserimento centrale di Somma. Dopo quattro minuti, però, ecco che Porretti trova il pareggio con un'azione di potenza sulla destra conclusa con il gol. Al 12' ancora l'Eurogames in vantaggio con Verini che, dopo aver recuperato palla a centrocampo, si invola verso la porta avversaria, salta il portiere e deposita in rete.

La squadra di casa prova ad approfittare del momento positivo e, al 18', ci prova con Molisani su una buona ripartenza. Sul fronte opposto è Moretti in uscita a salvare su un giocatore biancorosso. Ci prova anche Di Bello, al 22', sfruttando una palla persa dai cupellesi senza però trovare la giusta misura nella conclusione. Gli ospiti provano ad alzare la pressione e al 25' solo un provvidenziale intervento di Marchetta salva la porta cupellese. Il gol, però, arriva un minuto dopo con un preciso tiro in diagonale dalla distanza di Notarangelo. La partita si infiamma e, al 30', arriva di nuovo il vantaggio dei padroni di casa con Molisani che si gira e calcia in rete. Ma il Vasto non si arrende e, nel recupero, riesce a pareggiare con una velenosa conclusione di Di Giacomo.

Nella ripresa gli ospiti vanno con decisione a caccia della vittoria. Al 3' Porretti non riesce ad approfittare di un errore cupellese calciando a lato. Ma, un minuto dopo, è bravo a rifarsi portando la sua squadra in vantaggio. Dall'altra parte Di Pardo salva la rete ancora su un inserimento al centro di Somma ma, al 13', nulla può su Marchetta che devia in rete la punizione calciata da Santini. Passano tre minuti e i biancorossi riescono ad andare in vantaggio grazie a Di Donato, ben appostato sul secondo palo, lesto nel siglare il 5-4. La squadra di mister Conti tenta di riacciuffare il pari ma, in più circostanze, viene respinta dalla retroguardia ospite.

Finisce 5-4 con il Futsal Vasto che continua la sua corsa verso i playoff e i cupellesi che restano ancorati al fondo della classifica a -4 dalla coppia Casoli-Doogle.