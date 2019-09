Futsal Vasto, per gli Allievi seconda vittoria consecutiva in Coppa Abruzzo

Periodo positivo per gli Allievi del Futsal Vasto impegnati nel girone E di Coppa Abruzzo. I ragazzi allenati da Giampaolo Porfirio ieri hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche contro il Città di Penne dopo aver battuto la scorsa settimana il Roccaspinalveti. Ieri, sul campo della Promo Tennis, i biancorossi sono andati subito in vantaggio con la doppietta di Lombardi, impeccabile come finalizzatore.

Nella ripresa gli ospiti provano a rientrare in partita sfruttando la carta del portiere di movimento ma è una mossa che non porta gli esiti sperati. Infatti ad andare in gol sono ancora i vastesi con altre due reti di Lombardi (poker per lui) e il gol di Grosso mentre il Penne riesce a segnare appena una rete. La sfida si chiude quindi sul 5-1 tra l'entusiasmo dei giovani biancorossi.

Domenica 4 marzo gli Allievi del Futsal Vasto torneranno in campo, nuovamente tra le mura amiche, per la prima gara di ritorno del girone di Coppa contro il Civitella Sicurezza Pro.