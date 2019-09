Camper e auto non assicurati: tre sequestri della polizia municipale

Due camper e un'automobile non assicurati sono stati sequestrati oggi dalla polizia municipale di Vasto.

"Nella mattinata odierna - spiega il comandante, Giuseppe Del Moro - una pattuglia della polizia locale individuava a seguito di diverse segnalazioni giunte al comando in intestazione la presenza in via Alessandrini di due autocaravan che a seguito di accertamenti risultavano sprovvisti della copertura assicurativa obbligatoria. Entrambi venivano sottoposti a sequestro amministrativo. All’interno di uno di essi erano presenti due persone, D.G. e R.M., le quali da accertamenti risultavano avere diversi precedenti penali di vario tipo.

"Sempre per la violazione della mancata copertura assicurativa, nel corso della mattinata, in via Sant'Onofrio un'altra autovettura una Hunday veniva sottoposta a sequestro amministrativo".