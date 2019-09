Arrivato a Torrebruna il mezzo spazzaneve finanziato dal parco eolico

Mentre prosegue il montaggio delle due pale eoliche del parco "Tramonto" [LEGGI], a Torrebruna è stato acquistato il nuovo mezzo comunale spazzaneve (e non solo) grazie al bonus una tantum iniziale proveniente dalla società vastese Floew.

Questo pomeriggio, in piazza Caduti sul Lavoro, c'è stata la benedizione del mezzo. "L’acquisto del mezzo – dice il sindaco Cristina Lella – è stato reso possibile grazie al ristoro una tantum iniziale di 100mila euro, derivato dal progetto del parco eolico (intrapreso qualche anno fa, ha avuto un percorso non poco travagliato, ma si sta finalmente realizzando in questi giorni), più quasi altri 40mila euro, reperiti sul bilancio comunale. L’acquisto fatto, permetterà così al Comune di Torrebruna di avere a disposizione due mezzi per fronteggiare le forti nevicate che ogni anno interessano il territorio, uno da collocare in paese e l’altro nella frazione di Guardiabruna, mentre nella restante parte dell’anno il mezzo verrà utilizzato per le normali attività, come lo sfalcio erba o la ripulitura delle strade".

La benedizione è stata officiata dal parroco, don Francesco Corazzari, alla presenza di tutta l’amministrazione comunale, dei rappresentanti delle associazioni locali e di un nutrito gruppo di cittadini.