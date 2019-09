Torna a muoversi la "frana eterna", il sindaco: "La Provincia ha già pulito"

È arrivato il primo timbro sul cartellino da parte della frana sulla Sp 150 tra Guilmi e Carpineto Sinello. Nel pomeriggio di oggi, le abbondanti piogge hanno fatto scendere a valle fango e detriti così come accade dall'ondata di maltempo dell'inverno 2013 [LEGGI].

La carreggiata è stata ristretta dalla frana, pur non precludendo completamente il transito. Per questo tratto è stata stanziata una somma di 1.100.000 euro, ma finora i lavori non sono partiti. Interpellato sulla vicenda, il sindaco Carlo Racciatti ha assicurato a zonalocale.it che questa volta i mezzi della Provincia si sono attivati immediatamente e che "i lavori hanno subito un ritardo a causa di un esproprio e partiranno a breve".

Ai residenti, i pendolari e tutti coloro che la percorrono non resta che incrociale le dita fino alla prossima primavera.