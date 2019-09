Piano neve a Vasto: "La macchina organizzativa è pronta. I cittadini collaborino".

Si è tenuto in Municipio a Vasto un incontro per fare il punto della situazione sull'allerta meteo che, nei prossimi giorni, dovrebbe portare freddo e gelo sin sullla costa. Il sindaco Francesco Menna e gli amministratori comunali con i referenti e responsabili del Piano neve e dell’istituto di gestione emergenze Centro Operativo Comunale hanno discusso i dettagli del piano che enterà in azione qualora la situazione lo richiedesse. "E’ stato pertanto accertato che la macchina organizzativa e operativa è pronta per gestire le precipitazioni nevose previste dall’allerta meteo. Si precisa che, a differenza dell’inverno scorso, quest’anno non avverrà la distribuzione del sale alla cittadinanza. Il sale sarà gestito e utilizzato sul territorio esclusivamente dai servizi comunali. La riunione ha permesso di curare gli ultimi dettagli soprattutto basandosi sui precedenti eventi meteo registrati sul territorio e gestiti in precedenza".

Da palazzo di Città le indicazioni per la cittadinanza:

- Togliere la neve dal proprio passo carraio, dal proprio accesso privato e dalle proprie pertinenze. La neve soprattutto se in gran quantità, nei limiti del possibile, dovrebbe essere accatastata ai lati e non buttata in mezzo alla strada per non rendere vano il lavoro di pulizia. E’ buona norma dotarsi di una piccola scorta di sale e di una buona pala.

- Avere pazienza se la lama spartineve nel liberare la sede stradale causa piccoli accumuli dinanzi alle proprietà private, poiché l’esigenza di riuscire a rendere percorribili tutte le strade comunali innevate nel più breve tempo possibile non consente agli operatori interventi mirati tali da salvaguardare gli accessi soprattutto nelle strade che per larghezza e/o pendenza non risultano ottimali per le manovre dei mezzi.

- Utilizzare le vetture solo in caso di effettiva necessità, disponendo dell’equipaggiamento necessario (catene da neve e/o pneumatici invernali). In caso di mancanza di tali dispositivi si applicano le sanzioni previste dall’art. 7, comma 1 lett. A) e comma 14, C.d.S.

- Parcheggiare le vetture, per quanto possibile, nelle aree private o nei garage per rendere più agevole il lavoro di sgombero della neve.

- Prestare attenzione nel transito sotto alberi o cornicioni per evitare potenziali pericoli a causa del carico neve

- Evitare il conferimento di rifiuti se le strade non sono ancora praticabili ed evitare di lasciare i contenitori domiciliari o condominiali su strada pubblica o marciapiede pubblico.

- Segnalare al Comune eventuali situazioni critiche della viabilità e di pericolo imminente riferibile ad alberature cornicioni pali crolli in genere, ecc.

E’ importante seguire quanto previsto dall’Articolo 14 del Regolamento di Polizia Urbana consultabile sul sito web del Comune di Vasto e di seguito riportato.

“Art. 14 Sgombero neve (Regolamento di Polizia Urbana)

- I proprietari, gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno l’obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l’ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

- Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

- Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

- La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

- La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

- E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi”.

Numeri utili piano neve

Responsabile Piano Neve 3358081805

Sala Operativa neve 0873 309288/309293/309216

Posta elettronica i.pomponio@comune.vasto.ch.it

Profilo Facebook: Comune di Vasto