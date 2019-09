Con Matteo Crisanti e Loris Molino la cucina vastese protagonista a La Prova del Cuoco

Non hanno vinto la sfida di Campanile Italiano ma sono stati grandi protagonisti a La Prova del Cuoco portando alla ribalta la città di Vasto e la sua cucina. Oggi i due chef Matteo Crisanti e Loris Molino hanno rappresentato l'Abruzzo nel programma condotto da Federico Quaranta (sostituto della Clerici al venerdì) su Rai1. Nella sfida tra le regioni che si basa sul voto del pubblico a casa, i due giovani e talentuosi chef vastesi del ristorante Zì Albina di Vasto di proprietà dello stesso Crisanti, hanno incantato il pubblico presente in studio con una ricetta tradizionale ma di gran gusto, le "cozze ripiene alla vastese".

All'inizio della sfida è stata presentata una clip su Vasto, realizzata nei giorni scorsi, in cui sono state mostrate le bellezze della città, dal mare al centro storico. Poi, mentre erano impegnati ai fornelli, Matteo Crisanti ha fatto una rassegna delle bontà della nostra terra, dai prodotti del mare ai pomodori mezzitempi, senza tralasciare ventricina e arrosticini. Particolarmente attenta alla loro opera in cucina Anna Moroni, storica figura de La Prova del Cuoco, che ha apprezzato la tecnica dei due chef.

E, in quella che è una ricetta nel segno della tradizione, Crisanti e Molino hanno inserito una interessante novità, un "guscio commestibile", realizzato con acqua delle cozze, farina e nero di seppia. Il voto sulla pagina ha premiato la Calabria (57% contro 43%) ma di sicuro quella di oggi è stata per loro e per tutta la città di Vasto, più volte citata, una bella vetrina.