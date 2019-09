Che fine faranno i soldi per le strade del Vastese? D’Alfonso & Co. ne parlano a Fresagrandinaria

A una settimana dal voto si torna a parlare pubblicamente di soldi destinati alle strade provinciali che fanno gola a tutti. Per avere notizie ufficiali su parte di questi fondi disponibili bisognerà attendere il prossimo 9 marzo [LEGGI].

Nel frattempo, il presidente della Regione (e candidato al Proporzionale per il Senato nel Partito Democratico) Luciano D'Alfonso, il consigliere regionale con delega ai Trasporti (e candidato al Proporzionale per la Camera nel collegio Pescara-Chieti) Camillo D'Alessandro e l'assessore Regionale al Bilancio, Silvio Paolucci ne discuteranno con i sindaci del territorio a Fresagrandinaria.

L'appuntamento organizzato dal primo cittadino – e consigliere provinciale – Giovanni Di Stefano è per domani 24 febbraio (ore 18:30) nei locali polifunzionali della scuola materna. Nell'avviso pubblico si fa riferimento proprio all'"utilizzo delle risorse disponibili".

Oltre ai noti 9 milioni per il Vastese, sul conto ci sono anche i 4 milioni per la fondovalle Treste e 17 milioni dal ministero per la Provincia di Chieti [LEGGI]: 30 milioni di euro sui quali probabilmente domani saranno annunciati impegni e destinazioni.