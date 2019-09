Smottamenti e allagamenti sulla fondovalle Cena, "Così è pericolosa"

"Con le piogge di questi giorni la fondovalle Cena è quotidianamente invasa in più punti dal fango e dall'acqua", è quanto denunciano alcuni lettori. La strada è di recente realizzazione, l'asfalto – il primo della storia – è stato ultimato nell'estate 2016 dalla Cupello Ambiente, la società che ha in concessione la terza vasca del consorzio Civeta.

Non defluendo, l'acqua forma grosse pozzanghere che interessano le carreggiata. Dai campi laterali, invece, scende grande quantità di fango che invade la sede stradale riducendola in alcuni punti a una sola corsia con tutti i rischi che ne conseguono.

L'auspicio di chi la percorre quotidianamente è che presto venga ripulita e adeguata per non soccombere a ogni pioggia e rendere vano il miglioramento di due anni fa.