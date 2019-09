Lo chef Jean Pierre Soria e il brodetto alla ribalta su Tv8 nel programma di Alessandro Borghese

Il brodetto alla vastese alla ribalta su Cuochi d'Italia, il programma condotto su Tv8 da Alessandro Borghese.

Lo chef Jean Pierre Soria ha cucinato, davanti alle telecamere del canale in chiaro del gruppo Sky, il piatto tipico di Vasto, che prepara giornalmente nel suo ristorante del centro storico.

E' stato Soria l'ambasciatore dell'arte culinaria abruzzese in questa nuova edizione del format che mette a confronto le cucine regionali italiane: ogni giorno una sfida tra due cuochi provenienti da due regioni dello Stivale.

Nella puntata di stasera, Jean Pierre si è confrontato con un suo collega piemontese: Beppe Sardi di Alessandria.

Come funziona il gioco - "Chef Alessandro Borghese - spiega Tv8 - guida la sfida: 20 cuochi tradizionali che si sfidano a colpi di piatti tipici e sapori genuini per vincere il titolo di Miglior Cuoco Regionale d’Italia.

Alessandro segue gli sfidanti passo a passo durante tutte le prove, mentre i rinomati chef Gennaro Esposito e Cristiano Tomei valutano i piatti preparati dai concorrenti. Una sfida tra regioni a colpi di ricette tradizionali".

Il brodetto - Una vetrina nazionale per il brodetto, il re della tradizione culinaria vastese. Soria e Sardi hanno concluso la gara in perfetta parità: 30-30. Ma il regolamento privilegia il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio preparando un piatto scelto dall'avversario. La vittoria, in zona Cesarini, è quindi andata allo chef alessandrino.

"I soliti ignoti" - Stasera una partecipazione vastese anche a I soliti ignoti, il programma di Rai1 condotto da Amadeus. Tra le identità da indovinare per il concorrente in gara, c'era anche quella di una 44 di Vasto, Teresa Renzetti, titolare di un negozio di arredamenti.