Infovisitcostadeitrabocchi, una piattaforma web per lo sviluppo turistico

Grande partecipazione di pubblico, in gran parte formato dagli operatori del settore provenienti non solo dalla Costa, ma anche dall’interno, alla Presentazione della Piattaforma WEB a sostegno dello Sviluppo Turistico della Costa dei Trabocchi.

Dopo i saluti di rito di Filippo Molino, coordinatore dell’evento, Michele Perrozzi ha introdotto la sua relazione illustrando il logo dell’iniziativa, un trabocco stilizzato, in cui la bilancia (così viene chiamata la rete del Trabocco) rappresenta la Rete degli operatori che collaborano tra di loro e mettono a disposizione i prodotti ed i servizi attraverso un Sistema informativo (daily news in cui sono riportati gli eventi e le notizie del giorno) distribuito sia in formato cartaceo che elettronico dalle strutture ricettive e dai punti informativi.

Dati alla mano, sono state illustrate le promettenti potenzialità di un territorio verso il quale si sta mostrando un grande interesse in Italia ed anche all’estero (Telegraph, CNN, Forbes, Pbs …), dopo i riconoscimenti che periodicamente vengono assegnati (Bandiere Blu, Spiagge più belle d’Italia, premi enogastronomici) ma che stenta ad affermarsi, a farsi conoscere e ad riconoscersi definitivamente come destinazione turistica.

Ospite dell’incontro Diego Calzà, innovation designer di eTour, il quale ha illustrato i contenuti e le modalità di funzionamento della piattaforma, che è già operativa da anni con successo nel Garda Trentino, in Val di Fiemme, a Madonna di Campiglio, a Jesolo, a Follonica ed altre destinazioni. Calzà ha evidenziato come per realizzare un progetto di sviluppo turistico ci sia la necessità dell’attiva partecipazione e condivisione degli operatori e che la tecnologia, che si nota solo quando non funziona, ha una mera funzione di supporto.

Informazioni ed approfondimenti possono essere richiesti a info@visitcostadeitrabocchi.it.

Comunicato stampa