Il Teatro Rossetti crocevia di culture musicali col New York Gipsy All Stars

Domenica 25 febbraio alle ore 17:30 imperdibile concerto del New York Gipsy All Stars, che esibirà sullo storico palco del Teatro Rossetti di Vasto un affascinante crocevia di culture musicali differenti.

Composto da musicisti formatisi e cresciuti musicalmente nei più prestigiosi college americani, il gruppo è nato originariamente a New York dalla collaborazione tra il bassista greco Panagiotis Andreou e il clarinettista macedone Tamir Lumanovsky, il duo si è arricchito in seguito della presenza del turco Tamir Pinarbasi, musicista che suona la tradizionale cetra turca (kanun), senza fare uso del plettro, del percussionistra di origini autraliane Engin Gunyadin, appassionato di jazz e della muisca turca e del poliedrico pianisa e tastierista americano Jason Lindner in seguito sostituito dal pianista Marius Van Den Brink.

Saltando i tornelli della semplice tradizione popolare, i NYGAS uniscono a molti elementi della musica balcanica, greca, turca e indiana i ritmi metropolitani del jazz americano contemporaneo, arrivando alla musica elettronica.

L'idea base del gruppo è quella di tracciare musicalmente la strada percorsa dagli zingari nel corso della storia, dall'India ai Balcani, fino ad arrivare all'Europa Occidentale, rivisitandone con un'interpretazione originale e moderna, i suoni e i ritmi tradizionali.

Ingresso € 15 (studenti € 10) – Apertura del botteghino del Teatro un’ora prima del concerto. Prevendita: Palazzo Mattioli (Biblioteca Comunale) – tel: 0873-59550.