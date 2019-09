Felice Tagliaferri: "L’arte è patrimonio del mondo, deve essere accessibile a tutti"

Gli studenti che ieri hanno visitato la mostra Start18, esposizionel del Festival della scultura contemporanea, hanno avuto una guida speciale. Ad accompagnarli nella visita tra le sale della pinacoteca di Palazzo d'Avalos c'era infatti Felice Tagliaferri, artista non vedente che vive a Bologna che ha fatto dell'arte la sua ragione di vita. Dopo aver parlato ai ragazzi, insieme a Giuseppe Colangelo, curatore dell'esposizione, Tagliaferri li ha accompagnati alla scoperta delle opere, invitandoli ad averne una conoscenza non solo visiva ma tattile. "L'arte è patrimonio del mondo - ha spiegato Tagliaferri - ma se non la si fa toccare ai non vedenti è patrimonio solo di una fetta del mondo. Se ad ogni persona dessero la possibilità di apprezzare l'arte saremmo tutti più felici".

Gli artisti che hanno partecipato all'esposizione di Vasto di Start 2018, che si sta svolgendo in 93 location divise in 21 paesi, hanno reso le loro opere disponibili al tatto. Oltre al patrocinio dell'amministrazione comunale di Vasto, infatti, c'è anche quello del Museo Tattile “Omero” di Ancona. Inaugurata da Bianca Campli, presidente del Club Unesco di Vasto, e dallo scultore e curatore Giuseppe Colangelo lo scorso 28 gennaio, Start18 sarà aperta a Palazzo d'Avalos fino al prossimo 25 febbraio.