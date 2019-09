Buona prova della Podistica San Salvo alla Maratona di San Valentino a Terni

È ripresa alla grande la stagione agonistica del gruppo podistico di San Salvo. Infatti, dopo l'annuale assemblea societaria svoltasi due settimane orsono, gli atleti della compagine biancazzurra, guidati dal vice presidente Carletto Ciffolilli, sono partiti alla volta di Terni dove, domenica scorsa, si è svolta la prima maratona importante del calendario nazionale, la Maratona di San Valentino.

Ottimo il risultato di Alessio Altieri, che sta migliorando le proprie prestazioni di maratona in maratona. Ha chiuso la sua prova con il tempo strepitoso di 2h53'22", classificando al 19° posto assoluto, precedendo Salvatore Cucoro (3h10'24") e la coppia Mastrangelo- Iademarco arrivati insieme sotto lo striscione d'arrivo in 3h18'55". Da sottolineare il personale di Mastrangelo che si migliora di ben 7 minuti. Buone prestazioni anche per Giuseppe Bonelli e Carlo Ciffolilli, i quali hanno sofferto un po' più dei compagni di squadra le avverse condizioni atmosferiche.

Nella mezza maratona buono il risultato di Giuseppe Tascone che ha tagliato il traguardo in 1h33', precedendo Claudio De Filippis e l'unica donna del gruppo, Sonia Tascone, che non si è persa d'animo nonostante il temporale che si è abbattuto sulla città degli innamorati.

Nelle Marche, e più precisamente alla mezza maratona di Centobuchi, ottima la prestazione di Rosalba Monachese 8ª assoluta e 1ª di categoria, che ha preceduto di una manciata di secondi il nuovo iscritto Valerio Bevilacqua, alla sua prima gara con la divisa biancazzurra.

Intanto altri due gruppi di atleti della Podistica San Salvo sono pronti per l'esordio stagionale in due importanti maratone internazionali: quella di Malta e di Siviglia che si svolgeranno domenica prossima.

Podistica San Salvo