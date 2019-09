Banda dei finestrini: donna parcheggia e sale in casa con buste, ladri rubano il resto della spesa

Un'altro vetro rotto. Un'altra auto danneggiata a Vasto. Banda dei finestrini ancora in azione stamani a Vasto, di nuovo ai danni di un'utilitaria: ieri era toccato al proprietario di una Fiat 500 parcheggiata in centro, in via Pantini, trovare il ventro frantumato, oggi a subire la spaccata e il furto è stata una residente di via De Gasperi, nel quartiere San Paolo.

"Questa mattina mia madre ha trovato il finestrino dell'auto smontato", racconta L.P., la figlia della donna.

I ladri "hanno reciso con un coltello la guarnizione del finestrino, smontandolo e portando via tutta la spesa che mia madre non era riuscita a portare a casa: detersivi, carta igienica, rotoloni di carta, bottiglie di coca cola, nutella. Il tutto sotto casa, dove parcheggia sempre l'auto", una Fiat 600.