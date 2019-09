Alla scoperta delle bellezze di San Giuseppe con gli apprendisti Ciceroni del Fai

Nelle scorse settimane gli studenti del Polo Liceale Pantini-Pudente di Vasto sono stati impegnati per un interessante percorso di alternanza scuola-lavoro insieme alla delegazione di Vasto del Fai, Fondo per l'Ambiente Italiano, guidata dalla dott.ssa Maria Rosaria Pacilli. Hanno vestito i panni degli apprendisti Ciceroni guidando decine di studenti delle scuole cittadine alla scoperta delle chiese di Santa Maria Maggiore e San Giuseppe.

Guidati dai due parroci, don Domenico Spagnoli e don Gianfranco Travaglini, hanno studiato le bellezze di queste due chiese del centro storico cittadino scoprendone il fascino, le storie e i misteri che vi sono legati. Poi, da perfetti apprendisti Ciceroni, hanno trasmesso quanto appreso ai ragazzi che vi si sono recati in visita per due settimane. Nei due sabati, poi, le visite sono state aperte al pubblico, con tanti cittadini che si sono lasciati guidare dai ragazzi. "Un'esperienza positiva - commentano i responsabili del Fai e dell'istituto scolastico - che ha visto i ragazzi molto attenti e desiderosi di trasmettere quanto appreso nella conoscenza di due realtà storiche e importanti come la chiesa di Santa Maria e la concattedrale di San Giuseppe".