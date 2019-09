Struttura per anziani abusiva scoperta dai Nas a Cupello

Nessuna autorizzazione ad aprire a Cupello, in contrada Polercia, una struttura ricettiva per anziani.

Per questo i carabinieri dei Nas di Pescara hanno denunciato una donna di 60 anni per "per la conduzione della struttura sanitaria abusiva, ma anche per esercizio abusivo della professione sanitaria e per aver sistematicamente omesso di segnalare alla competente autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate".

La struttura si trova a Cupello. Dall'ispezione dei Nas è emersa l'assenza di autorizzazione comunale.

Il sindaco, Manuele Marcovecchio, ha così ordinato la cessazione immediata dell’attività abusiva.