La neve torna ad imbiancare l’alto Vastese, previsti peggioramenti anche sulla costa

Nel corso della notte la neve è tornata nell'alto Vastese. Questa mattina i comuni montani si sono risvegliati ricoperti di un manto bianco spesso diversi centimetri con le precipitazioni nevose che continuano anche in queste ore. Subito sono entrati in azione i mezzi spazzaneve e spargisale e quasi tutte le strade sono percorribili. Disagi, come riferisce il collega Francesco Bottone de L'Eco dell'Alto Molise-Vastese [LEGGI], si registrano sulla strada per Roccaspinalveti dove alcuni mezzi sono rimasti bloccati.

La situazione al momento è sotto controllo ma vengono costantemente monitorate le evoluzioni del meteo anche perchè, già a partire dalle prossime ore, sono previsti peggioramenti.

Nelle prossime ore sono previsti peggioramenti con l'ondata di gelo siberiano, il Burian, che dovrebbe interessare le regioni del nordest e quelle adriatiche, con vento e precipitazioni nevose fin sulla costa.

seguono aggiornamenti