Domenica di rugby femminile a San Salvo

Domenica 18 si è svolta a San Benedetto del Tronto la 7ª giornata di Coppa Italia Under 16 Femminile che ha visto piazzarsi la compagine femminile della Tetras Rugby al 3ª posto della tappa e a rafforzare il suo distacco di punti dalla 4ª in classifica generale.

Le due partite cruciali, contro la 1ª e la 2ª squadra della classifica (Pesaro e Montegranaro), sono finite con un distacco di soli 4 e 6 punti, contro i 10 e 13 degli appuntamenti passati, questo a testimoniare il lavoro e la dedizione di queste ragazze.

La notizia di punta è l'assegnazione alla Tetras Rugby ospite a San Salvo in via Stingi della 5ª giornata di Coppa Italia della Seniores Femminile, che si disputerà domenica 25 febbraio con calcio d'inizio alle ore 11:30 dove si incontreranno ben sei squadre: Tetras Rugby, Macerata, Sambuceto 2008, Teramo, Urbino e Jesi. Le formazioni si sfideranno in due gironi.