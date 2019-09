"Una serata per ritrovarci con le compagne della prima elementare del ’56"

"Vogliamo ritrovarci per una serata, a distanza di tanti anni, con le nostre compagne delle elementari". A prendere l'iniziativa per una rimpatriata sono alcune delle alunne della prima elementare del 1956, guidata dalla maestra Fernanda Fariello Di Nardo nella sede dei palazzi scolastici di corso Italia.

Molte di loro si sono tenute in contatto nel corso degli anni, con altre, che magari hanno lasciato Vasto, non c'è più stato modo di risentirsi o rivedersi. E così è nata l'idea di un "incontro per rispolverare i ricordi dell'età più bella dove prevaleva la spensieratezza di quell'epoca".

Dalle promotrici c'è l'invito "a chi delle nostre compagne che non siamo riuscite a rintracciare e volesse partecipare a rivolgersi al Bar Roma in piazza Rossetti".