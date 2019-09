Rimpasto, la maggioranza: "Abbiamo firmato un cronoprogramma"

"Un cronoprogramma". Annunciano di averlo firmato le forze politiche della maggioranza che sostiene il sindaco di Vasto, Francesco Menna. Al rimpasto di Giunta si unisce un documento (il cui contenuto non viene rivelato) in cui Pd e alleati stabiliscono le cose da fare e quando farle.

"Cinque anni sono lunghi e la minoranza non si rassegna ad esercitare fattivamente il ruolo dell’ opposizione, tentando inutili

spallate che si infrangono puntualmente sul granitico muro della maggioranza". I consiglieri comunali del centrosinistra parlano di "ulteriore prova di compattezza" commentando la lunga seduta di oggi e il voto sul nuovo presidente del Consiglio comunale, in cui la coalizione centrodestra-movimenti civici ha fatto convergere i propri sei voti sulla consigliera del Pd Marianna Del Bonifro, tentando di spaccare il centrosinistra, mentre Movimento 5 Stelle e Unione per Vasto hanno votato scheda bianca. La coalizione che sorregge l'amministrazione Menna ha trovato la quadra sul nome di Mauro Del Piano nell'ambito di un'intesa più ampia che comprende anche il rimpasto completato ieri dal primo cittadino assegnando le deleghe agli assessori. Un accordo rispettato da 14 consiglieri sui complessivi 16 che compongono la maggioranza.

"L’opposizione, delusa da questa ulteriore prova di compattezza del centrosinistra, non ha saputo fare altro che dilungarsi per tutto il resto della seduta consigliare in cinque verbose ed inutili mozioni ed addirittura promuovendo fino a notte tarda l’ennesima polemica sui temi della sanità, agitata strumentalmente a ridosso delle elezioni politiche", polemizzano Pd, Avanti Vasto, Patto con Vasto, Filo Comune e Città Virtuosa.

"A riprova della loro unità, i gruppi di maggioranza con la sottoscrizione di un documento hanno fissato un cronoprogramma per i prossimi mesi in consonanza con gli impegni elettorali assunti con i cittadini vastesi che hanno già deciso in maniera chiara chi deve governare e chi fare l’opposizione nei prossimi anni".