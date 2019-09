La Differenza dall’Abruzzo a Sanremo, un viaggio a tempo di musica

A Sanremo ci sono stati nel 2005, protagonisti nella categoria Nuove Proposte in cui arrivarono secondi (davanti ai Negramaro). A ricordare quell'indimenticabile esperienza c'è ancora l'adesivo "Senti La Differenza", che accompagnò i giorni della gara, ancora ben in vista nella Green Room dell'Ariston.

Ma sulla riviera ligure la band abruzzese è sempre di casa e, anche quest'anno, non è mancata una lunga trasferta per dedicarsi a incontri, interviste, contatti e quant'altro sulla scia dei buoni riscontri dell'ultimo album, Il tempo non (D)esiste, con tante interessanti collaborazioni con i big della musica italiana.

Due giorni intensi sulla rotta Abruzzo-Liguria con la band che ha raggiunto il frontman Fabio Falcone, impegnatissimo tra contratti, concerti e consulenze legali al Festival. Un'esperienza on the road che è stata raccontata dal videomaker Pierluigi Patella, in trasferta con La Differenza.

Così, a una settimana dalla conclusione del Festival che ha incoronatao Ermal Meta e Fabrizio Moro, possiamo rileggere i racconti di Fabio Falcone per #zonasanremo (con tanto di pronostico vincente) [LEGGI] e vedere in video come la band ha vissuto la due giorni sanremese.