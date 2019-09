Gli chef Matteo Crisanti e Loris Molino in gara per l’Abruzzo a La Prova del Cuoco su Rai1

Saranno Matteo Crisanti e Loris Molino a rappresentare l'Abruzzo a La Prova del Cuoco, storico programma di cucina condotto da Antonella Clerici su Rai1. Nella puntata di venerdì 23 febbraio, alle 12.30, entreranno nella cucina del programma per partecipare alla sfida tra cuochi Il Campanile Italiano, una competizione a colpi di ricette regionali in cui dovranno vedersela con i campioni in carica della Calabria. Come accaduto venerdì scorso non ci sarà Antonella Clerici a condurre il programma, poichè impegnata con Sanremo Young, ma sarà Federico Quaranta a fare da padrone di casa nella cucina di Rai 1.

Qualche settimana fa una troupe della Rai è stata a Vasto per girare immagini sulle bellezze della città e per la presentazione dei due giovani chef nella cucina di zì Albina, ristorante di Matteo Crisanti in cui lavora anche Loris Molino. "Nel corso della puntata - spiega Crisanti - presenteremo tante eccellenze eno-gastronomiche della nostra regione prima di dedicarci alla gara in cui daremo il massimo sperando di trovare il gradimento del pubblico a casa".

La gara e il televoto. Gli chef professionisti provenienti dalle diverse regioni italiane propongono, in Campanile Italiano, ricette tipiche del loro territorio. Matteo Crisanti e Loris Molino prepareranno in diretta le tradizionali cozze ripiene alla Vastese. Nel corso della puntata, non appena ci sarà stato il via alla gara, sarà possibile votare sulla pagina facebook del programma [CLICCA QUI]. Appariranno le foto degli chef partecipanti, divisi per regione, e per esprimere il proprio voto bisognerà cliccare sulla foto, dove sarà presente un modulo per i sondaggi (importante: non valgono i commenti ma solo i click sulla foto). Allo scadere del tempo previsto per il voto verranno decretati gli chef vincitori che torneranno in gara il venerdì successivo.

Non resta che aspettare venerdì 23 febbraio (alle 12.30) per vedere i due chef all'opera tra i fornelli televisivi e sostenerli con il voto su facebook per permettere a loro, e quindi alla cucina abruzzese, di continuare ad essere protagonista in tv.