Buona prova per le ragazze u16 della Tetras Rugby nella tappa di Coppa Italia

Prosegue il cammino di crescita per le ragazze della Tetras Rugby che, domenica 18 febbraio, sono scese in campo a San Benedetto del Tronto per la 7ª giornata di Coppa Italia under 16 femminile. Le ragazze guidate da Marco Acquarola si sono classificate al terzo posto, riducendo il distacco dalla quarta in classifica generale.

Nelle due sfide cruciali, contro Pesaro, prima, e Montegranaro, seconda, le ragazze della Tetras hanno perso di soli 4 e 6 punti, facendo molto meglio degli ultimi incontri disputati quando avevano perso con rispettivamente 10 e 13 punti di distacco. "Questo testimonia il grande lavoro e la dedizione per queste ragazze", sottolinea l'allenatore vastese.

E domenica prossima, 25 febbraio, la Tetras Rugby avrà l'opportunità sul campo di via Stingi a San Salvo la 5ª giornata della Coppa Italia seniores femminile. A partire dalle ore 11 si sfideranno, suddivise in due gironi, sei squadre: Tetras Rugby, Macerata, Sambuceto 2008, Teramo, Urbino e Jesi. "Vi aspettiamo - dice Acquarola - per una bella giornata di sport e, naturalmente, per fare il tifo per le nostre ragazze".