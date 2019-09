"Concentrazione eccezionale di migranti. Non faremo come Menna, che fa aprire centri d’accoglienza"

"Vasto e San Salvo hanno una concentrazione eccezionale di immigrati, di profughi. Vogliamo fare come il sindaco di Vasto, che ha fatto aprire gli Sprar?".

Tiziana Magnacca inaugura in corso Mazzini la sua sede elettorale di Vasto e attacca il centrosinistra sulla questione immigrazione. La sindaca di San Salvo, candidata alla Camera dei deputati nella lista proporzionale di Forza Italia, si presenta al vernissage affiancata dal consigliere regionale Mauro Febbo, dal candidato del centrodestra all'uninominale della Camera, Enrico Di Giuseppantonio, ee dall candidata al proporzionale della Camera di Noi con l'Italia, Incoronata Ronzitti. Presenti il coordinatore locale, Massimiliano Zocaro, il direttivo cittadino di Forza Italia, il consigliere comunale Guido Giangiacomo, attivisti e sostenitori del partito di Berlusconi.

Sulla gestione dell'immigrazione, Magnacca critica sia il Pd, che il Movimento 5 Stelle: "Non vogliamo né dilazionare questi problemi, né affidarci a chi ha un giorno una soluzione, un giorno un'altra, il giorno successivo un'altra ancora, a seconda di cosa dice la Casaleggio & Associati".

Tasse - "Quando parlo col presidente della Pilkington, Marcovecchio, mi dice: 'Aiutami a spiegare ai giapponesi cos'è la Tari, cos'è la Tasi, cosa sono gli imbullonati', col rischio che chiudano le fabbriche. Dobbiamo sostenere la riforma fiscale del centrodestra per fare in modo che non solo rimangano le fabbriche, ma ne arrivino anche altre. A San Salvo, siamo al minimo su Imu, Tari e Tasi".

Appello - "Agli amici di Vasto voglio dire che la mia candidatura è una chance per il nostro territorio. Una chance che è capitata quest'anno e chissà se capiterà tra cinque anni. Sfruttiamola, perché il centrodestra è davvero a un passo dalla maggioranza dei seggi che consente di governare. Date modo a questo territorio di avere una voce di dignità, di credibilità, di concretezza".

I giovani - A nome di Forza Italia Giovani, la coordinatrice locale, Veronica Ventrella, garantisce il sostegno del movimento giovanile: "Desidero assicurare a Tiziana tutto il mio impegno e sostegno necessario, affinché il 5 marzo si celebri la sua elezione a parlamentare della Repubblica".