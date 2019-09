Un altro caso di pesca di frodo sul Sinello: nassa rinvenuta dagli agenti ittici ambientali

Una nassa per catturare pesci è stata rinvenuta dai volontari dell'Arci Pesca Fisa sul fiume Sinello, in località Fontanelli (una strada interpoderale per Roccaspinalveti e Guilmi). Lo stato e le condizioni della stessa fanno pensare a un posizionamento che risalirebbe ad un periodo precedente il Natale per catturare anguille. La nassa è stata immediatamente portata a riva e successivamente distrutta dagli agenti.

Solo pochi giorni fa si è concluso il ripopolamento di trote Fario nei principali fiumi della Provincia di Chieti. Gli agenti ittici ambientali del comitato provinciale dell'Arci Pesca Fisa stanno effettuando numerosi controlli sul territorio. Non è il primo ritrovamento simile. L'anno scorso un altro caso di pesca di frodo fu scoperto sempre sul Sinello: nelle reti erano intrappolati circa 10 chili di pesci poi rimessi in libertà [LEGGI].