Tennis, Giuseppe Checchia vince il Torneo Rodeo di Tortoreto

Prima vittoria della stagione per Giuseppe Checchia, atleta della Promo Tennis Vasto, che ieri si è aggiudicato il Torneo Rodeo maschile di IV categoria organizzato dal CT Tortoreto. La competizione si è disputata con la nuova formula della Next Generation, già in uso a livello internazionale, che prevede regole che rendono più avvincenti i match.

Checchia, testa di serie numero 5 del torneo, ha superato Andrea Partenza e Andrea Micaletti, prima di battere in semifinale Daniele Vilone. Nella finalissima di ieri ha affrontato Federico Stecher, del CT Mosciano Sant'Angelo, battendolo 4-2/4-1. Grande soddisfazione per la società del presidente D'Alessandro che si sta preparando con tutte le sue squadre ad iniziare i campionati assoluti e di categoria.