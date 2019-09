San Salvo, festa per le coppie con 50 anni di matrimonio

Settanta coppie, attualmente residenti a San Salvo, si sono giurati eterno amore nel 1968. L’Amministrazione comunale, già da qualche anno, ha inteso celebrare le coppie che hanno raggiunto il traguardo delle nozze d’oro, dalla cui unione sono nate nuove generazioni capaci di insediarsi e integrarsi nella città, che oggi conta oltre ventimila residenti.

Sabato scorso i festeggiamenti per queste “famiglie d’oro” hanno avuto inizio con la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Nicola, presieduta dal parroco don Beniamino Di Renzo, con il rinnovo delle promesse matrimoniali e la benedizione delle fedi.

Ha fatto seguito la conviviale nel Park Gabri Hotel con il classico taglio della torta nuziale e la consegna di un attestato a ricordo della manifestazione. “Questo momento di ritrovarci assieme – ha detto il sindaco – è un’occasione per omaggiare il vostro amore e per ricordare questa grande avventura di vita che ha avuto inizio con il vostro matrimonio celebrato nel 1968. Come amministratori avvertiamo l’importanza di far affermare dei valori, per una città non la si costruisce solo pensando alle infrastrutture, ma anche su solide basi culturali e sociali, da trasferire alle future generazioni”. Il sindaco ha inoltre evidenziato il grande valore della famiglia, nucleo fondante della nostra comunità “di cui siete l’ossatura, come un piccolo mattoncino, che mettiamo uno sopra all’altro per costruire la città, testimoni e protagonisti di una storia importante di vita”. L’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza si è complimentato con le coppie partecipanti “per questa unione sponsale, esempio da trasmettere alle future generazioni per affermare il valore della famiglia. Un punto di riferimento importante per tutta la città”.

Comune di San Salvo