Us San Salvo: una vittoria per continuare a sperare. Cupello ancora un pari

Alla 9ª giornata di ritorno del campionato d'Eccellenza, torna alla vittoria il San Salvo sul campo in sintetico di via Stingi: 4 a 3 al River Chieti.

Alla prima occasione gli ospiti passano in vantaggio all’undicesimo con una bella conclusione di Criscolo che batte Cialdini. Al 17’ Dema è bravo a raccogliere un assist di Felice ma la sua conclusione in diagonale termina di poco fuori. Al 19’ sugli sviluppi di un corner battuto da Fonzino, capitan Felice con un tocco ravvicinato sigla il pareggio. Passano solo 3’ e il San Salvo si porta in vantaggio: Dema raccoglie un rinvio sbagliato del portiere e tira ma la palla centra il palo, sulla ribattuta Caprarola si fionda sul pallone e con un tiro perfetto firma il 2-1. Al 36’ il San Salvo resta in dieci uomini per l’espulsione (doppia ammonizione) di Mame. Il primo tempo si chiude senza altre emozioni.

Nella ripresa il San Salvo in inferiorità numerica fa la gara e al 60' Di Pietro servito perfettamente da Polisena trafigge per la terza volta l'estremo difensore ospite. Al 65' Molino, entrato poco prima, elude in velocità la difesa ospite e realizza il 4-1. Passano solo 120 secondi e gli ospiti riaprono il match con il sempreverde Antignani che sugli sviluppi di un corner batte Cialdini. A otto minuti dal termine il direttore di gara assegna un penalty al River Chieti per un fallo su un giocatore ospite in area. Dagli undici metri Antignani non sbaglia. Fino al triplice fischio il San Salvo non rischia nulla e dopo aver giocato 2/3 di partita in 10 uomini porta a casa una vittoria preziosa e meritata.

I tre punti odierni, oltre a risollevare il morale dei sansalvesi e a testimoniare una certa continuità di buone prestazioni, permettono ai biancazzurri di mantenere inalterata la distanza dal penultimo posto. Il Miglianico oggi ha battuto in casa l'Acquaesapone mantenendo due punti di vantaggio.

Il Cupello invece è protagonista dell'unica partita senza reti della giornata: 0 a 0 esterno contro la Torrese che non smuove la classifica.

LA 9ª GIORNATA DI RITORNO

Alba Adriatica - Paterno 3-2

Amiternina - Montorio 4-1

Capistrello - Real Giulianova 0-2

Chieti - Martinsicuro 1-0

Miglianico - Acquaesapone 3-1

Penne - Cupello 0-0

Renato Curi Angolana - Torrese 1-1

San Salvo - River Chieti 4-3

Spoltore - Sambuceto 2-1

LA CLASSIFICA

Real Giulianova 59



Chieti 51

Martinsicuro 49

Paterno 47

Spoltore 45



Alba Adriatica 39

Torrese 38

Capistrello 37

Renato Curi Angolana 36

Sambuceto 35

Acquaesapone 32

Penne 32

Cupello 29



Montorio 25

Amiternina 25

River Chieti 65

Miglianico 20



San Salvo 18

LA PROSSIMA GIORNATA

Acquaesapone - Capistrello

Cupello - Miglianico

Martinsicuro - San Salvo

Montorio - Penne

Paterno - Spoltore

Real Giulianova - Chieti

River Chieti - Alba Adriatica

Sambuceto - Renato Curi

Torrese - Amiternina