Per il Futsal Vasto preziosa vittoria con il Delfino, Eurogames sconfitta a Paglieta

Futsal Vasto - Delfino C5 4-2

Preziosa vittoria in chiave playoff per il Futsal Vasto che batte 4-2 il Delfino C5 e resta in scia del Centro Sportivo Teatino al terzo posto in classifica. Non è stata semplice la sfida affrontata dalla squadra di mister Rossi che, solo nella ripresa, è riuscita a trovare i gol della vittoria. Nel primo tempo ritmi bassi e ospiti che trovano il gol con Colamonici. Ci pensa Gaspari, a tempo praticamente scaduto, a riportare la situazione in parità direttamente da calcio piazzato.

Nella ripresa è protagonista il portiere del Futsal Vasto, Di Pardo, con un paio di salvataggi preziosi prima che Gaspari, al 42', riesca a portare i suoi in vantaggio. La rete del 2-1 è un'iniezione di fiducia per i vastesi che, con Bozzelli e Scafetta, calano il poker. Nel finale va di nuovo in gol la squadra ospite ma ormai è troppo tardi per una rimonta e così il Futsal Vasto può festeggiare per i 3 punti conquistati. Sabato prossimo i biancorossi saranno impegnati in casa dell'Eurogames Cupello, fanalino di coda del campionato, per cercare di allungare la striscia positiva.

Paul Merson - Eurogames Cupello 9-3

Continua senza sosta la marcia della capolista Paul Merson che batte 9-3 l'Eurogames Cupello, ultima in classifica, che vede allontanarsi ancora il Doogle, ora a +4 in classifica. La squadra di Paglieta si impone 9-3 senza troppi affanni mentre gli orange, che sabato prossimo affronteranno il derby con il Futsal Vasto, iniziano a vedere ridotte al lumicino le speranze di poter riagganciare il penultimo posto in classifica, ora occupato da Casoli e Doogle a quota 16.

La 17ª giornata

Futsal Vasto - Delfino C5 4-2

Paul Merson - Eurogames Cupello 9-3

San Pietro Tollo - Futsal Tollo 2-2

Casoli - Centro Sportivo Teatino 3-5

Doogle - San Vito 3-3

Riposa: Futsal Ripa

La classifica: 43 Paul Merson; 29 Centro Sportivo Teatino; 26 Futsal Vasto; 25 San Pietro Tollo; 24 Delfino C4, San Vito; 22 Futsal Tollo, Futsal Ripa; 10 Casoli, Doogle; 6 Eurogames Cupello.