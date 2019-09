La Vastese perde anche con il Monticelli e scivola al quinto posto in classifica

Quarta sconfitta consecutiva per la Vastese che perde anche con il Monticelli e saluta il terzo posto in classifica scivolando in quinta posizione. È un 2018 più che nero per la squadra di mister Colavitto che, eccezion fatta per il successo con il Pineto, nel girone di ritorno ha collezionato solo risultati negativi, sei sconfitte su sette partite. Sul campo neutro di Grottammare, reso pesante dalla pioggia, la squadra di mister Stallone ha capitalizzato al massimo le sue occasioni conquistando così punti pesantissimi nel tentativo di risalire la classifica nella zona salvezza.

Eppure la sfida con i marchigiani era iniziata con il piede giusto grazie al gol di Leonetti che, al 4', aveva portato in vantaggio la Vastese che, per tutto il primo tempo, ha giocato bene senza però trovare la rete del raddoppio. E così nel secondo tempo la squadra di casa ha trovato il gol del pareggio sugli sviluppi di un corner calciato da Margarita e finalizzato di testa da Castellana. Al 19' Galli ha siglato il gol del vantaggio del Monticelli e, al 27', ancora Castellana su azione di calcio d'angolo ha piazzato il colpo del definitivo ko per la Vastese.

Con le vittorie di Avezzano e Castelfidardo la Vastese viene così doppiamente scavalcata in classifica e dovrà tornare presto a fare punti per continuare a coltivare la speranza di disputare i playoff. Il calendario per domenica prossima riserva la difficile sfida con la Vis Pesaro seconda in classifica.

La 24ª giornata

San Nicolò - Campobasso 2-4

Castelfidardo - L'Aquila 1-0

Fabriano Cerreto - San Marino 1-3

Francavilla - Recanatese 0-3

Monticelli - Vastese 1-3

Olympia Agnonese - Avezzano 1-4

Sangiustese - Pineto 0-0

Vis Pesaro - Jesina 2-1

Nerostellati - Matelica 0-3



La classifica: 57 Matelica; 53 Vis Pesaro; 42 Avezzano; 41 Castelfidardo; 40 Vastese; 38 San Marino; 37 Francavilla, L'Aquila; 35 Sangiustese, Campobasso; 34 Pineto; 25 Jesina, San Nicolò; 24 Recanatese; 23 Olympia Agnonese; 18 Monticelli; 17 Fabriano Cerreto; 8 Nerostellati