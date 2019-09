L’Odorisiana vince 2 a 0, Sansalvese ko. A Gissi non si gioca per nebbia

Big match rinviato a data da destinarsi nel girone F di Seconda categoria. Gissi e Real Casale, entrambe in zona play off, vengono fermati dalla nebbia sul risultato di 1 a 0 per i padroni di casa.

La capolista, invece, non si ferma e batte la Sansalvese per 3 a 1. Cordisco firma il gol della bandiera biancoceleste. Per la squadra di mister Rossi ora si fa dura sperare nei play off: la zona-spareggi è lontana 10 lunghezze.

L'Odorisiana vince 2 a 0 in casa contro la Virtus Tufillo e resta a -4 dalla capolista. Ci pensa Loris Della Penna con una doppietta (seconda rete su calcio di rigore) a dare i tre punti alla formazione di mister Marrocco. Gli ospiti al 37'st – sull'1 a 0 – hanno fallito un calcio di rigore con Marzocchetti. I tufillesi vengono così agganciati in zona play out dal Villa S. Maria vittorioso contro la Civitellese.

Il Carunchio pesantemente rimaneggiato perde malamente in trasferta a Bomba contro il Di Santo Dionisio: 3 a 0 che lascia i ragazzi di mister Turdò nel centro classifica. Sconfitta, infine, anche per la Dinamo Roccaspinalveti che perde di misura contro l'Atletico Roccascalegna venendo agganciata dagli avversari odierni a quota 15.

LA 6ª GIORNATA DI RITORNO

Di Santo Dionisio - Carunchio 3-0

Villa S. Maria - Civitellese 2-1

Atletico Roccascalegna - Dinamo Roccaspinalveti 1-0

Gissi - Real Casale rinv.

Palena - Sansalvese 3-1

Odorisiana - Virtus Tufillo 2-0

Riposano Quadri e San Buono

LA CLASSIFICA

Palena 51



Odorisiana 47

Real Casale 37*

Gissi 33*

Di Santo Dionisio 35



Sansalvese 25

Carunchio 23

Quadri 23

San Buono 22

Dinamo Roccaspinalveti 15

Atletico Roccascalegna 15



Virtus Tufillo 10

Villa S. Maria 10



Civitellese 5

LA PROSSIMA GIORNATA

Carunchio - Odorisiana

Dinamo Roccaspinalveti - Villa S.Maria

Quadri - Di Santo Dionisio

Real Casale - Palena

San Buono - Atletico Roccascalegna

Sansalvese - Sporting Vasto

Virtus Tufillo - Gissi