Incivili in azione: una discarica abusiva a pochi passi dalla chiesa

Una discarica abusiva accanto alla chiesa. E quella spuntata ieri mattina sulla strada che dalla circonvallazione Istoniense porta alla chiesa di Santa Maria del Sabato Santo. Incivili – ancora ignoti per il momento – hanno raggiunto il posto con un camioncino e scaricato rifiuti di ogni genere, per lo più abiti usati. Il passaggio del mezzo, inoltre, ha provocato l'avvallamento della strada che ora in quel tratto è stata transennata dai volontari della protezione civile di Vasto coordinati da Eustachio Frangione.

La "valanga di rifiuti", come l'ha definita Frangione, scaricata nel vallone sottostante probabilmente arriva da una delle campane usate per la raccolta dei vecchi indumenti. Qualcuno l'ha svuotata e scelto il recuperabile scaricando poi il resto nella vegetazione.

La stessa protezione civile sta cercando di risalire agli incivili dagli elementi trovati tra i rifiuti.